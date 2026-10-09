Milliardenspritze für schwächelnde Wirtschaft

Das Balkendiagramm zeigt die OECD-Prognose für das BIP-Wachstum in verschiedenen Ländern und Regionen für die Jahre 2026 und 2027. Indien hat mit 7,1 % für 2026 und 6,5 % für 2027 die höchsten Werte. China folgt mit 4,5 % und 4,2 %. Für die Welt liegt das Wachstum bei etwa 3 %. Deutschland, Großbritannien und die Eurozone werden mit rund 1 % erwartet. Russland und Frankreich haben die niedrigsten Werte unter den gezeigten Ländern. Quelle: OECD.