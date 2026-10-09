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Finanzpaket in China

Milliardenspritze für schwächelnde Wirtschaft

Wirtschaft
09.10.2026 13:09
Die Wirtschaftsdynamik in China hat zuletzt merkbar nachgelassen.
Die Wirtschaftsdynamik in China hat zuletzt merkbar nachgelassen.(Bild: AFP/GREG BAKER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Chinas Führung hat neue Finanzmittel zum Ankurbeln der Wirtschaft locker gemacht. Peking gab am Freitag ungenutzte staatliche Kreditkontingente im Wert von 550 Milliarden Yuan (73,45 Milliarden Euro) frei, um die Finanzen der Lokalregierungen zu stützen und Investitionen in die Infrastruktur auszuweiten. 

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Damit verstärkt die chinesische Regierung in Peking ihre Unterstützung für eine Wirtschaft, die mit schwachem Konsum und geringer Investitionstätigkeit zu kämpfen hat.

Der Schritt dient offenbar auch dazu, das staatliche Wachstumsziel von 4,5 bis fünf Prozent angesichts der zuletzt eher schwachen Konjunktur abzusichern. Die Wachstumsdynamik hat nach dem ersten Quartal deutlich nachgelassen. Die Wirtschaft im Reich der Mitte wuchs von April bis Juni nur um 4,3 Prozent – damit so schwach wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr.

Für die Daten zum Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal wird mit einem Plus von 4,4 Prozent gerechnet, das somit für chinesische Verhältnisse ebenfalls recht niedrig ausfallen dürfte. Die OECD rechnete zuletzt für das Jahr 2027 lediglich mit einem Zuwachs von 4,2 Prozent des BIP.

Das Balkendiagramm zeigt die OECD-Prognose für das BIP-Wachstum in verschiedenen Ländern und Regionen für die Jahre 2026 und 2027. Indien hat mit 7,1 % für 2026 und 6,5 % für 2027 die höchsten Werte. China folgt mit 4,5 % und 4,2 %. Für die Welt liegt das Wachstum bei etwa 3 %. Deutschland, Großbritannien und die Eurozone werden mit rund 1 % erwartet. Russland und Frankreich haben die niedrigsten Werte unter den gezeigten Ländern. Quelle: OECD.

KI-Boom kaschiert Krisen
Eine verhaltene Binnennachfrage und die andauernde Krise am Immobilienmarkt belasten die Wirtschaft, die vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) und beim Warenexport getragen wird.

Chinas Staatsrat, der als Kabinett fungiert, hatte bereits im vergangenen Monat zugesagt, antizyklische Maßnahmen zu verstärken, um die Wirtschaft zu stützen.

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Bereits in den vergangenen zwei Jahren hatte die kommunistische Führung in Peking auf ungenutzte Kreditkontingente zurückgegriffen, um zum Jahresende fiskalische Impulse zu setzen. Das diesjährige Volumen übersteigt jedoch die Werte der Vorjahre. In einer weiteren Erklärung bekräftigte das chinesische Finanzministerium, eine proaktivere Fiskalpolitik „energisch und wirksam“ umzusetzen und die Ausweitung der Binnennachfrage zu unterstützen.

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