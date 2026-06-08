Erich Schaflinger wird neuer Vorstand der Kages

Kages-Vorstand Gerhard Stark verlässt bereits 2026 seinen Posten – zwei Jahre vor Ablauf seines Vertrags. Nun wurde aus vier Bewerberinnen und Bewerbern ein Nachfolger gefunden: Erich Schaflinger, der seit Jahren den LKH-Verbund Hochsteiermark leitet.
Als Kages-Vorstand ist Gerhard Stark nicht nur eine Schlüsselfigur in der Gesundheitsversorgung in der Steiermark, sondern auch Manager des größten Arbeitgebers des Landes. 19.000 Menschen arbeiten bei der Spitalsgesellschaft Kages. 2026 legt Stark jedoch sein Amt zurück. Seit Monaten wurde nun über seine Nachfolge diskutiert.
Im Rennen waren zuletzt vier Bewerber. Große Chancen hatte man Erich Schaflinger, dem aktuellen Leiter des LKH-Verbundes Hochsteiermark, ausgerechnet. Wolfgang Köle, ärztlicher Direktor des Grazer Uniklinikums, hatte seine Bewerbung zurückgezogen.
Am Montagabend gab man nun bekannt, dass Schaflinger tatsächlich als bestgeeigneter Kandidat aus dem Hearing hervorgegangen ist.
Verträge müssen noch genehmigt werden
„Noch vor dem Sommer soll die Landesregierung den Besetzungsvorschlag beschließen. In weiterer Folge wird durch den Aufsichtsrat auch der Dienstvertrag ausgestaltet“, heißt es zum weiteren Vorgehen.
Aufsichtsrat, Landesregierung und Generalversammlung müssen den Vertrag dann über den Sommer genehmigen. Schaflinger würde seinen neuen Job am 1. Oktober antreten.
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