Erich Schaflinger wird neuer Vorstand der Kages

Als Kages-Vorstand ist Gerhard Stark nicht nur eine Schlüsselfigur in der Gesundheitsversorgung in der Steiermark, sondern auch Manager des größten Arbeitgebers des Landes. 19.000 Menschen arbeiten bei der Spitalsgesellschaft Kages. 2026 legt Stark jedoch sein Amt zurück. Seit Monaten wurde nun über seine Nachfolge diskutiert.