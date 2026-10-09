Tankstelle bestohlen: Drei Verdächtige gefasst

Drei junge Männer stehen im Verdacht, zahlreiche Diebstähle bei einer Liezener Tankstelle begangen zu haben. Sie ließen Lebensmittel und Elektrogeräte mitgehen. Die Schadenssumme liegt im vierstelligen Bereich.
Ein 18-Jähriger und sein 15-jähriger Bruder, beide aus der Slowakei, sowie ein 29-Jähriger aus Ungarn stehen im dringenden Tatverdacht, seit mehreren Wochen in einer Tankstelle im Ortsgebiet von Liezen immer wieder Waren gestohlen zu haben.
Lebensmittel und Elektrogerät
Die drei Burschen gingen dabei immer gleich vor: Die Brüder lenkten die Angestellten der Tankstelle durch Gespräche ab, während der 29-Jährige Lebensmittel und elektronische Kleingeräte wie Bluetooth-Boxen stahl. Anschließend teilten sie das Diebesgut untereinander auf.
Diebstähle mit System
Aufgrund von Videoaufzeichnungen konnten die Identitäten der drei Personen ermittelt werden. Bei den Einvernahmen zeigten sie sich umfassend geständig und gaben an, im Zeitraum von drei bis vier Wochen mindestens dreimal wöchentlich derartige Diebstähle begangen zu haben.
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