Achtung, Autofahrer: Tunnelsperren auf S1 bei Wien

Überprüfungs- und Wartungsarbeiten machen in der kommenden Woche Tunnelsperren auf der S1 bei Wien nötig. Neben dem Tunnel Rannersdorf ist auch der Tunnel Vösendorf betroffen.
Beim Tunnel Vösendorf sind laut Asfinag-Angaben vom Freitag die Nächte auf Dienstag und Donnerstag betroffen. Beim Tunnel Rannersdorf sind es die Nächte auf Mittwoch und auf Freitag. Die beiden Fahrtrichtungen sind in den Anlagen jeweils von 22 bis 4 Uhr nicht passierbar.
Umleitung wird eingerichtet
Es erfolgt eine Umleitung über ausgeschilderte Strecken. Die notwendigen Arbeiten wurden bewusst in den Nachtstunden angesetzt, in denen das Verkehrsaufkommen am geringsten ist, ersuchte die Asfinag in einer Aussendung um Verständnis.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.