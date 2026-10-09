Achtung, Autofahrer: Tunnelsperren auf S1 bei Wien

Beim Tunnel Vösendorf sind laut Asfinag-Angaben vom Freitag die Nächte auf Dienstag und Donnerstag betroffen. Beim Tunnel Rannersdorf sind es die Nächte auf Mittwoch und auf Freitag. Die beiden Fahrtrichtungen sind in den Anlagen jeweils von 22 bis 4 Uhr nicht passierbar.