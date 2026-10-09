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Achtung, Autofahrer: Tunnelsperren auf S1 bei Wien

Wien
09.10.2026 08:46
Neben dem Tunnel Rannersdorf wird auch der Tunnel Vösendorf gesperrt (Symbolbild).
Neben dem Tunnel Rannersdorf wird auch der Tunnel Vösendorf gesperrt (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
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Von krone.at

Überprüfungs- und Wartungsarbeiten machen in der kommenden Woche Tunnelsperren auf der S1 bei Wien nötig. Neben dem Tunnel Rannersdorf ist auch der Tunnel Vösendorf betroffen.

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Beim Tunnel Vösendorf sind laut Asfinag-Angaben vom Freitag die Nächte auf Dienstag und Donnerstag betroffen. Beim Tunnel Rannersdorf sind es die Nächte auf Mittwoch und auf Freitag. Die beiden Fahrtrichtungen sind in den Anlagen jeweils von 22 bis 4 Uhr nicht passierbar.

Umleitung wird eingerichtet
Es erfolgt eine Umleitung über ausgeschilderte Strecken. Die notwendigen Arbeiten wurden bewusst in den Nachtstunden angesetzt, in denen das Verkehrsaufkommen am geringsten ist, ersuchte die Asfinag in einer Aussendung um Verständnis.

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