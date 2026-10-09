Berghütte bei Brand vernichtet: Rätsel um Ursache

Eine Berghütte im Grenzgebiet zwischen Tirol und der Schweiz wurde am Donnerstagabend ein Raub der Flammen. Der Einsatz gestaltete sich aufgrund fehlenden Löschwassers und wegen der Explosionsgefahr durch Gasflaschen als schwierig. Letztlich konnte die Situation jedoch unter Kontrolle gebracht werden. Die Ursache ist noch unklar.
Kurz vor 20 Uhr ging die Berghütte im Bereich „Valatschen“ plötzlich in Flammen auf. Binnen kürzester Zeit stand diese in Vollbrand. Die Feuerwehren Spiss und Pfunds (beide Bezirk Landeck) sowie die Wehr aus Samnaun aus dem angrenzenden Schweizer Kanton Graubünden rückten an.
Die Tanklöschfahrzeuge hatten teilweise Schwierigkeiten, über den Forstweg bis in die Nähe des Brandobjekts zu gelangen.
Ermittler von der Polizei
Kein Löschwasser, Explosionsgefahr
Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund des fehlenden Löschwassers, der schwierigen Zufahrt und einer möglichen Explosionsgefahr durch Gasflaschen als besonders herausfordernd. „Die Tanklöschfahrzeuge hatten teilweise Schwierigkeiten, über den Forstweg bis in die Nähe des Brandobjekts zu gelangen“, heißt es vonseiten der Polizei.
Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort. Trotz der schwierigen Bedingungen konnte der Brand von den Einsatzkräften schließlich unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.
Polizei nimmt Ermittlungen auf
„Durch das Feuer wurden die Hütte und ein daneben liegender Schuppen zerstört“, so die Exekutive weiter. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Insgesamt waren rund 70 Feuerwehrleute mit zehn Fahrzeugen vor Ort. Im Einsatz standen auch die Polizei und die Rettung. Verletzt wurde niemand.
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