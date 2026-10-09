Berghütte bei Brand vernichtet: Rätsel um Ursache

Polizei nimmt Ermittlungen auf

„Durch das Feuer wurden die Hütte und ein daneben liegender Schuppen zerstört“, so die Exekutive weiter. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Insgesamt waren rund 70 Feuerwehrleute mit zehn Fahrzeugen vor Ort. Im Einsatz standen auch die Polizei und die Rettung. Verletzt wurde niemand.