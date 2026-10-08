Almhütte im Flammen: Einsatz über Grenzen hinweg

Mehrere Feuerwehren wurden Donnerstag am Abend zu einem Brand in einem abgelegenen Berggebiet an der Grenze von Tirol und der Schweiz gerufen. Eine Almhütte stand aus vorerst nicht bekannter Ursache in Brand.
Kurz nach 20 Uhr ging am Donnerstag der Notruf ein. Eine Almhütte bei Spiss im Tiroler Oberland stand in Vollbrand. Die Feuerwehren Spiss, Pfunds und Nauders wurden angefordert. Ebenso alarmiert wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Samnaun in der Schweiz.
Wegen der Lage der Hütte gestaltete sich die Wasserversorgung laut ersten Informationen schwierig. Schließlich wurde ein Pendelverkehr eingerichtet, um genug Löschwasser zum Brandherd zu bringen.
Die Almhütte war trotz großer Bemühungen der Feuerwehren nicht mehr zu retten. Weitere Informationen zum aufwendigen Löscheinsatz lagen Donnerstag am Abend nicht vor.
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