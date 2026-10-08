Almhütte im Flammen: Einsatz über Grenzen hinweg

Kurz nach 20 Uhr ging am Donnerstag der Notruf ein. Eine Almhütte bei Spiss im Tiroler Oberland stand in Vollbrand. Die Feuerwehren Spiss, Pfunds und Nauders wurden angefordert. Ebenso alarmiert wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Samnaun in der Schweiz.