Was Stocker nicht sieht | Vize-Vizekanzler

Was Stocker nicht sieht. Es spricht: der Bundeskanzler! Was würde er im Interview mit der „Krone“ zu den rund um die schwere SPÖ-Krise aufkeimenden Neuwahl-Gerüchten sagen? Darüber diskutierten wir gestern in der Redaktionskonferenz vor dem Interview im Kanzleramt. Niemand hätte erwartet, dass Christian Stocker derzeit eine klare Ansage in Richtung Neuwahlen macht, auch mit einer Andeutung in diese Richtung war nicht zu rechnen. Dann also das Gegenteil? Würde Stocker Neuwahlen dezidiert ausschließen? Des Kanzlers Ansage zum Thema fiel so zurückhaltend und trocken aus, wie wir ihn kennen: Er sehe Neuwahlen derzeit nicht. Ja, „sehen“ kann sie tatsächlich keiner, es gibt weder einen Termin dafür, noch echte Vorbereitungen. Stockers Unterfütterung für sein „Nicht-Sehen“ im Interview: „Wir haben die aktuellen Entwicklungen Anfang dieser Woche in unseren Gremien besprochen. Ich habe dort keine einzige Stimme für eine Neuwahl vernommen.“ Tja: Neuwahlen in absehbarer Zeit sind tatsächlich nicht sehr realistisch. Aber um in der Diktion des Bundeskanzlers zu bleiben. Aber ausgeschlossen? Wir werden ja sehen …