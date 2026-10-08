Was Stocker nicht sieht | Vize-Vizekanzler

Was Stocker nicht sieht. Es spricht: der Bundeskanzler! Was würde er im Interview mit der „Krone“ zu den rund um die schwere SPÖ-Krise aufkeimenden Neuwahl-Gerüchten sagen? Darüber diskutierten wir gestern in der Redaktionskonferenz vor dem Interview im Kanzleramt. Niemand hätte erwartet, dass Christian Stocker derzeit eine klare Ansage in Richtung Neuwahlen macht, auch mit einer Andeutung in diese Richtung war nicht zu rechnen. Dann also das Gegenteil? Würde Stocker Neuwahlen dezidiert ausschließen? Des Kanzlers Ansage zum Thema fiel so zurückhaltend und trocken aus, wie wir ihn kennen: Er sehe Neuwahlen derzeit nicht. Ja, „sehen“ kann sie tatsächlich keiner, es gibt weder einen Termin dafür, noch echte Vorbereitungen. Stockers Unterfütterung für sein „Nicht-Sehen“ im Interview: „Wir haben die aktuellen Entwicklungen Anfang dieser Woche in unseren Gremien besprochen. Ich habe dort keine einzige Stimme für eine Neuwahl vernommen.“ Tja: Neuwahlen in absehbarer Zeit sind tatsächlich nicht sehr realistisch. Aber um in der Diktion des Bundeskanzlers zu bleiben. Aber ausgeschlossen? Wir werden ja sehen …
Vize-Vizekanzler. Sehen werden wir in den nächsten Wochen auch, ob sich Andreas Babler, wie von ihm und seinem engsten Fan-Kreis in der Parteispitze angepeilt, noch lange wird in der Regierung halten können. Sein Plan wäre ja, zumindest bis zum Jahresbeginn die Vizekanzlerei weiter zu betreiben, ehe der bis dahin hoffentlich genesene Finanzminister Markus Marterbauer dieses Amt übernimmt. Danach würde Babler gerne Minister bleiben. Eine Vorstellung, mit der sich in der Partei nur wenige wirklich anfreunden wollen. Manche vermuten oder fürchten ja, dass Babler dann für seine „Erfindung“ Marterbauer gerne den Vize-Vizekanzler würde spielen wollen. Eine Vorstellung, die kaum einem gefällt.
Kommen Sie gut durch den Freitag!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.