Der KAC wurde bei der Torhüter-Suche fündig!

Die Rotjacken nehmen am Freitag nach vier Niederlagen in Folge den langen Trip nach Vorarlberg auf sich. Von den zuletzt neun Ausfällen könnten vier KAC-Cracks ihr Comeback feiern. „Krone“-Info: Auf der Suche nach Ersatz für den Langzeitverletzten Sebastian Dahm ist man indes fündig geworden.