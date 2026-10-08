Klare Sport-Botschaft: „Sind am kritischen Punkt!“

Der Gürtel wird enger und enger. Das Sparpaket, das die steirische Landesregierung in finanziell sehr harten Zeiten schnüren musste, trifft auch den Sportbereich. Was den Verlust in Prozenten angeht, erfährt – wieder einmal – der Sport die größte Kürzung. Funktionäre warnen längst und rufen „Alarmstufe, Rot!“