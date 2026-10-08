Afrika soll wieder ein Formel-1-Rennen bekommen

Nach über 30 Jahren könnte die Formel 1 nach Afrika zurückkehren. Laut Gerüchten im Fahrerlager soll Ruanda 2030 in den Rennkalender der Motorsport-Königsklasse aufgenommen werden. Das Streckendesign soll Alexander Wurz übernehmen.
Nachdem Ruanda in den vergangenen Jahren bereits die Straßenrad-WM sowie die Afrika-Meisterschaften im Handball und im Basketball ausgetragen hatte, könnte mit der Formel 1 schon bald das nächste sportliche Großereignis im ostafrikanischen Binnenland ausgetragen werden.
Sollten die Gerüchte stimmen, hätte die Formel 1 auf jedem Kontinent mindestens ein Rennen. Das letzte Mal, als ein Grand Prix auf afrikanischem Boden ausgetragen wurde, war 1993 im südafrikanischen Kyalami.
Hamilton Befürworter
Dass es 2030 zur Rückkehr kommen könnte, ist auch Lewis Hamilton zu verdanken. Der Ferrari-Pilot gilt als großer Befürworter der Idee, die Formel 1 wieder nach Afrika zu holen.
Das einzige Problem: In Ruanda gibt es noch keine Rennstrecke. Entsprechend soll Alexander Wurz laut mehreren Medien damit beauftragt werden, beim rund 40 Kilometer von Ruandas Hauptstadt Kigali entfernten Bugesera International Airport eine Strecke zu entwerfen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.