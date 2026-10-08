EU-Parlament: Grünes Licht für Bleimunitionsverbot

„Blei ist ein hochgiftiges Schwermetall, das sich in der Umwelt anreichert und dort über lange Zeit bleibt“, sagte Manuela Ripa, Abgeordnete der Ökologisch-Demokratischen Partei, die zur EVP-Fraktion gehört, am Donnerstag. Ripa beruft sich unter anderem auf die Europäische Chemikalienagentur ECHA, der zufolge jedes Jahr 135 Millionen Vögel Gefahr laufen, sich mit herumliegendem Bleischrot zu vergiften. „Auch für Menschen kann Blei aus Schrot sehr gefährlich sein, etwa, wenn sie Wildfleisch von mit Bleimunition erlegten Tieren verzehren“, betonte die Abgeordnete.