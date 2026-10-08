Beim Textilrecycling jetzt nur keine Blößen geben

Der Kleiderschrank ist voll, doch am Ende landet vieles im Müll: Rund 213.000 Tonnen Textilabfälle fallen in Österreich jedes Jahr an. Etwa drei Viertel werden derzeit thermisch verwertet. Jetzt zieht die EU mit einer neuen Verordnung zur Entsorgung von Textilien die Reißleine. Die heimische Recyclingbranche stellt diese allerdings vor eine Zerreißprobe.