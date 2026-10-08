Reha-Phase verlief „überhaupt nicht nach Plan“

Mittlerweile ist Feller wieder „schwer motiviert“. „Von Rennfahren sind wir noch ein Stück entfernt, aber zumindest so, dass wir einen Plan für einen skispezifischen Aufbau machen können.“ Nach seinem emotionalen Kitzbühel-Sieg und Olympia-Silber in der Teamkombi hat der ÖSV-Routinier die nächsten Begehrlichkeiten fest im Blick. „Wenn ich heute drei Ziele definieren müsste, wäre das ein ‘back-to-back‘-Kitzbühel-Sieg, Schladming und die WM“, erklärte Feller, der trotz des erreichten „Karriereziels“ in der Gamsstadt nachlegen will. „Ich habe unter Druck immer gut performt. Also wenn es heuer nicht so gut läuft, muss ich wieder irgendeinen Märchenwiesen-Sager rauslassen.“