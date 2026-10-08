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„Hör auf!“

Kylian Mbappe? „Das ist das Tüpfelchen auf dem i“

Fußball International
08.10.2026 20:09
Kylian Mbappe sorgte zuletzt mit einem Social-Media-Video für Aufregung.
Kylian Mbappe sorgte zuletzt mit einem Social-Media-Video für Aufregung.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit seinen Aktionen hat Kylian Mbappe zuletzt für ordentlich Wirbel gesorgt – und steht sich damit letztlich selbst im Weg. Das findet zumindest Daniel Riolo von „RMC“ und „After Foot“ ...

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Vor allem das Social-Media-Video, das den Starstürmer beim Radfahren zeigt, obwohl im Real-Trainer Jose Mourinho davon abgeraten hatte, sorgt beim Journalisten für Kopfschütteln: „Die Sache mit dem Radfahren ist das Tüpfelchen auf dem i. Ich habe mich schließlich gefragt: Hat Mbappé überhaupt noch Lust? Worauf hat er Lust? Man hat den Eindruck, dass er jeden Morgen aufsteht und sich sagt: ‘Ich werde mir selbst ins Bein schießen.‘ Er darf nicht so viele Fehler anhäufen.“

Mit Aktionen wie jenen provoziere der Franzose lediglich seine Trainer und die Menschen um sich herum. Auch dass er sich bei Frankreichs letzten Spielen nicht im Stadion blicken ließ, spreche nicht gerade für die Führungsqualitäten des 27-Jährigen. 

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Riolo rät Mbappe: „Sende eine positive Botschaft. Komm ins Stade de France: ‘Nein, ich will nicht.’ Bleib in Madrid: ‘Nein, ich will nicht.’ Zeig dich nicht am Ausgang eines Nachtclubs: ‘Nein, ich will nicht.’ Du fährst Fahrrad, während Mourinho das nicht will: ‘Nein, ich will nicht.’ Stopp! Jetzt übertreibst du es, hör auf!“ Mittlerweile soll Mbappe nach und nach das Vertrauen der Fans verlieren. Bekommt der Ausnahmekicker nicht bald seinen Kopf frei, hält Riolo sogar einen Abschied aus Madrid für möglich ...

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