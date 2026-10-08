Kylian Mbappe? „Das ist das Tüpfelchen auf dem i“

Vor allem das Social-Media-Video, das den Starstürmer beim Radfahren zeigt, obwohl im Real-Trainer Jose Mourinho davon abgeraten hatte, sorgt beim Journalisten für Kopfschütteln: „Die Sache mit dem Radfahren ist das Tüpfelchen auf dem i. Ich habe mich schließlich gefragt: Hat Mbappé überhaupt noch Lust? Worauf hat er Lust? Man hat den Eindruck, dass er jeden Morgen aufsteht und sich sagt: ‘Ich werde mir selbst ins Bein schießen.‘ Er darf nicht so viele Fehler anhäufen.“