Schnee bleibt aus: Nächster Skilift muss zusperren

Die Anlage wurde 1985 errichtet und liegt auf etwa 1050 Metern Seehöhe – „dennoch hatten wir speziell die letzten zwei Jahre sogar so wenig Schnee, dass wir keinen einzigen Tag aufsperren konnten“, sagt der Bürgermeister. Als Alternative biete man den Bewohnern im Winter nun Eislauf- und Langlauf-Möglichkeiten. Der nächste Skilift liegt in Oberzeiring.