Schnee bleibt aus: Nächster Skilift muss zusperren

Schon wieder schafft es ein steirischer Skilift nicht in die nächste Wintersaison: In Pusterwald im Murtal zieht die Gemeinde die Reißleine. Zu wenig Schnee und immer mehr Auflagen besiegeln das Aus für die 1985 errichtete Anlage.
„Es war mein schwerster Beschluss, seit ich Bürgermeister bin“, sagt Fritz Strahlhofer, ÖVP-Ortschef von Pusterwald. Gemeint ist das einstimmige Votum in der jüngsten Gemeinderatssitzung, bei dem die Schließung des Skilifts im Mittelpunkt stand.
Wirtschaftlich untragbar
Die Gründe kennt man bereits von anderen kleinen Skiliften: „Wir hatten die letzten Jahre einfach zu wenig Schnee. Parallel wurden die Auflagen immer mehr“, erklärt Strahlhofer, der selbst bei dem gemeindeeigenen Lift Skifahren lernte. Der Schritt tue „unglaublich weh“.
Die Anlage wurde 1985 errichtet und liegt auf etwa 1050 Metern Seehöhe – „dennoch hatten wir speziell die letzten zwei Jahre sogar so wenig Schnee, dass wir keinen einzigen Tag aufsperren konnten“, sagt der Bürgermeister. Als Alternative biete man den Bewohnern im Winter nun Eislauf- und Langlauf-Möglichkeiten. Der nächste Skilift liegt in Oberzeiring.
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