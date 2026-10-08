„Feige Schweine“: Trainer rechnet mit Ex-Klub ab

Sportvorstand schwieg

Ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle habe ihm damals erklärt, die Vorstände wollen ein Gespräch mit ihm führen. Als Funkel von den Verantwortlich daraufhin direkt wissen wollte, ob er entlassen werde, habe Vorstandschef Robert Schäfer nur geschwiegen. Erst Sportvorstand Lutz Pfannenstiel habe dem Trainer dessen Beurlaubung mitgeteilt. Funkel habe die Klub-Bosse daraufhin als „feige Schweine“ bezeichnet, seinen Sessel umgestoßen und den Raum verlassen. Schäfer habe einfach nicht den Mut gehabt, die Entscheidung auszusprechen, so der Vorwurf des Coaches.