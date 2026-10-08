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Spieler ehrfürchtig

Carsten Jancker? „Der ist uns sowas von egal!“

Fußball Dritte Liga
08.10.2026 20:57
Jancker fasste sich Flo Weiss & Co. so richtig her. . .
Jancker fasste sich Flo Weiss & Co. so richtig her. . .(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Der Neo-Coach der Austria Klagenfurt, Carsten Jancker, machte vorm Antritt seine eigenen Spieler nervös – aber nicht den Freitagsgegner Bleiburg. Regionalliga-Leader Velden stöhnt hingegen aufgrund der Personalsorgen. 

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Ehrfürchtig. So zeigten sich Austria Klagenfurts Spieler am Mittwoch beim ersten Training unter Neo-Coach Carsten Jancker. „Nicht nervös sein, Jungs!“, machte Co-Trainer Martin Lassnig seinen Akteuren Mut. Jancker fiel mit aktivem Coaching auf, riss den Leiberln der Spieler herum, kommandierte, applaudierte – ein Gegenstück zum eher ruhigen Ex-Coach Bobby Grubor.

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