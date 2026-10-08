Carsten Jancker? „Der ist uns sowas von egal!“

Ehrfürchtig. So zeigten sich Austria Klagenfurts Spieler am Mittwoch beim ersten Training unter Neo-Coach Carsten Jancker. „Nicht nervös sein, Jungs!“, machte Co-Trainer Martin Lassnig seinen Akteuren Mut. Jancker fiel mit aktivem Coaching auf, riss den Leiberln der Spieler herum, kommandierte, applaudierte – ein Gegenstück zum eher ruhigen Ex-Coach Bobby Grubor.