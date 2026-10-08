Spendenaktion für verurteilten „Rabatt Robin Hood“

„Finanzielle Belastung“

„Mit 23 Jahren kann eine solche finanzielle Belastung den Start ins Erwachsenenleben über viele Jahre bestimmen. Diese Kampagne soll ihm nicht die Verantwortung für seine Entscheidung abnehmen. Sie soll ihm dabei helfen, diese Verantwortung tragen zu können, ohne dass ein Fehler seine gesamte Zukunft bestimmt“, schildert Organisator Patrick Frewein aus Linz, der jetzt versucht, in Kontakt mit dem Verurteilten zu kommen. Donnerstagmittag waren bereits mehr als 9000 Euro gesammelt.