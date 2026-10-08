Goggia packt aus: „Mein ganzer Körper zitterte“

„Es fiel mir sehr schwer, mit den extremen Schmerzen fertig zu werden, die ich in Ushuaia hatte, ohne etwas Besonderes zu tun“, schilderte Goggia nun am Donnerstag. „Als ich nach Italien zurückkam, hatte ich das Gefühl, die Fähigkeit verloren zu haben, Italienisch zu sprechen. Auch weil ich mich nur langsam bewegen konnte und mein ganzer Körper zitterte, sorgte ich mich um mein Leben abseits des Skisports.“