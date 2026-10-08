Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heftige Symptome

Goggia packt aus: „Mein ganzer Körper zitterte“

Ski Alpin
08.10.2026 21:44
Beim Atomic Media Day hat sich Sofia Goggia zu ihren Infektionen geäußert.
Beim Atomic Media Day hat sich Sofia Goggia zu ihren Infektionen geäußert.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sie habe am ganzen Körper gezittert, außerdem habe sie teilweise das Gefühl gehabt, nicht mehr Italienisch sprechen zu können. Beim Atomic Media Day hat Sofia Goggia offen über ihre zwei Virus-Infektionen gesprochen ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im September hatte die Italienerin ihr Trainingslager in Argentinien abbrechen müssen, nachdem sie sich zunächst das Chikungunya-Virus und später das Parvovirus B19 eingefangen hatten. Die Symptome: lang anhaltende Gelenkschmerzen, neurologische Beschwerden sowie körperliche Erschöpfung. 

Sofia Goggia
Sofia Goggia(Bild: APA/BARBARA GINDL)

„Es fiel mir sehr schwer, mit den extremen Schmerzen fertig zu werden, die ich in Ushuaia hatte, ohne etwas Besonderes zu tun“, schilderte Goggia nun am Donnerstag. „Als ich nach Italien zurückkam, hatte ich das Gefühl, die Fähigkeit verloren zu haben, Italienisch zu sprechen. Auch weil ich mich nur langsam bewegen konnte und mein ganzer Körper zitterte, sorgte ich mich um mein Leben abseits des Skisports.“

Lesen Sie auch:
Gleich zwei Viruserkrankungen haben die Saisonvorbereitung und das Leben von Sofia Goggia auf ...
„Viele Nachwirkungen“
„Sehr seltenes Virus“ stellt Ski-Dame vor Probleme
05.10.2026
Feller verrät:
Reha-Phase verlief „überhaupt nicht nach Plan“
08.10.2026

Kein Start in Sölden
Den Weltcup-Auftakt in Sölden am 24. Oktober wird die 33-Jährige auf jeden Fall verpassen, wann sie auf die Skier zurückkehren wird, kann sie noch nicht sagen. „Ich werde versuchen, so schnell wie möglich wieder fit zu werden und dann wie immer Vollgas zu geben“, bleibt Goggia jedenfalls optimistisch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
08.10.2026 21:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
120.919 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Österreich
Der ORF-Akt: „Rolilein Schlaf gut und träum schön“
91.674 mal gelesen
Im Tagebuch der „Kronzeugin“ (Grafik im Hintergrund mit Originalsätzen) kommen die beiden Männer ...
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
86.377 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2089 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
1192 mal kommentiert
Wie viele Gemeinsamkeiten haben FPÖ und NEOS?
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
854 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Mehr Ski Alpin
Heftige Symptome
Goggia packt aus: „Mein ganzer Körper zitterte“
Feller verrät:
Reha-Phase verlief „überhaupt nicht nach Plan“
Nach 12 Jahren
FIS-Paukenschlag! Rücktritt kurz vor Saisonstart
„Sie fragen sich, ...“
Wildcard für Hirscher kommt nicht überall gut an
Sport Tv Logo
Im Trainingscamp
ÖSV-Athletin wurde in Chile zur Selbstversorgerin

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf