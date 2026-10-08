Unfall auf A96 sorgt für Chaos in Vorarlberg

Kurz nach der Grenze ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der regennassen A96 ein Unfall. Daraufhin musste der Pfändertunnel in Richtung Deutschland gesperrt werden. Die Folge: Blechkolonnen ohne Ende. Der Stau breitete sich nicht nur in Bregenz und auf den umliegenden Ausweichrouten aus, sondern reichte bis nach Dornbirn. Das Chaos war perfekt.