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Pfändertunnel gesperrt

Unfall auf A96 sorgt für Chaos in Vorarlberg

Vorarlberg
08.10.2026 17:57
Nichts ging mehr im Pfändertunnel.
Nichts ging mehr im Pfändertunnel.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der deutschen Autobahn A96 ein Unfall ereignet, der Pfändertunnel musste daraufhin gesperrt werden. Es bildeten sich lange Kolonnen, auch auf den Ausweichrouten. 

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Kurz nach der Grenze ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der regennassen A96 ein Unfall. Daraufhin musste der Pfändertunnel in Richtung Deutschland gesperrt werden. Die Folge: Blechkolonnen ohne Ende. Der Stau breitete sich nicht nur in Bregenz und auf den umliegenden Ausweichrouten aus, sondern reichte bis nach Dornbirn. Das Chaos war perfekt. 

Um 17 Uhr konnte der Tunnel dann wieder freigegeben werden, vorerst per Blockabfertigung. Die Blechkolonnen lösten sich aber nur langsam auf. In Bregenz, Lauterach und Wolfurt ging es nur im Schneckentempo voran. Autofahrer mussten sich in Geduld üben. 

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