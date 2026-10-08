Unfall auf A96 sorgt für Chaos in Vorarlberg

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der deutschen Autobahn A96 ein Unfall ereignet, der Pfändertunnel musste daraufhin gesperrt werden. Es bildeten sich lange Kolonnen, auch auf den Ausweichrouten.
Kurz nach der Grenze ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der regennassen A96 ein Unfall. Daraufhin musste der Pfändertunnel in Richtung Deutschland gesperrt werden. Die Folge: Blechkolonnen ohne Ende. Der Stau breitete sich nicht nur in Bregenz und auf den umliegenden Ausweichrouten aus, sondern reichte bis nach Dornbirn. Das Chaos war perfekt.
Um 17 Uhr konnte der Tunnel dann wieder freigegeben werden, vorerst per Blockabfertigung. Die Blechkolonnen lösten sich aber nur langsam auf. In Bregenz, Lauterach und Wolfurt ging es nur im Schneckentempo voran. Autofahrer mussten sich in Geduld üben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.