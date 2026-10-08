Spitäler, Sozialbereich: Das Budget macht Sorgen

Taschner: „Wir erleben seit Jahren, dass das Arbeitstempo zunimmt, die Zahl der Patientinnen und Patienten steigt und gleichzeitig immer weniger Personal zur Verfügung steht. Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten bereits heute am Limit – in unserem Haus können sich laut einer aktuellen Umfrage seitens der Gewerkschaft nur noch 20 Prozent vorstellen, bis zur Pension in Vollzeit zu arbeiten. Und wir sind alles andere als ein Einzelfall.“ Es wurde bereits eine Online-Petition ins Leben gerufen, die einen Stopp der Budgetkürzungen fordert.