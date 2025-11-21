Alarm im Sozialwesen: „Kürzungen treffen Menschen“

39 Sozialprojekte erhielten in der Vorwoche die Nachricht, dass das Land Steiermark sie 2026 nicht fördern wird. Besonders stark betroffen ist der Integrationsbereich, wo die Mittel um mehr als 80 Prozent gekürzt werden – aber nicht nur, wie das erst vor Kurzem gegründete Bündnis soziale Steiermark (ein Zusammenschluss von vier Dachverbänden mit 170 Organisationen) nach einer Analyse der Förderbescheide mitteilt.