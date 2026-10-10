Die zwei Gesichter von Salzburg gegen den GAK

Red Bull Salzburg ist seit 21 Jahren gegen den GAK ungeschlagen. Die Grazer wurden im Jahr 2026 zur Heimmacht. Die Bullen zeigten zuletzt gegen die Rotjacken zwei Gesichter.
Mehr als 21 Jahre ist es her, dass Salzburg nach dem Einstieg von Red Bull im Jahr 2005 sein erstes Bundesliga-Spiel absolviert hat. Damals gastierten die Bullen beim GAK und verloren 1:3. Auch im dritten Duell der damaligen Saison gab es ein 3:1 für die Rotjacken. Es sollten die letzten Siege der Grazer gegen Salzburg bleiben. In den elf darauffolgenden Spielen gelangen den Mozartstädtern acht Dreier. Zuletzt gab es im Februar allerdings ein sehr mageres 1:1, das das Ende der Ära Thomas Letsch bedeutete.
Seit der Wiedergeburt der Grazer 2013 trat Salzburg gegen die Roten mit zwei Gesichtern auf: Entweder schoss man den GAK ab, wie beim 6:0 im ÖFB-Cup-Halbfinale 2019 oder beim 5:0-Heimerfolg im August ’25. Oder das Duell wurde zur Zitterpartie, wie im November 2024 (0:0) oder im Februar dieses Jahres.
Alles andere als ein Sieg wäre für die Salzburger heute (17, live auf Sky Sport Austria) eine Enttäuschung. Unter Danny Röhl hat die Elf wieder zu alter Stärke gefunden und ist bislang noch ungeschlagen. Der Coach warnt dennoch: „Generell sind die Grazer sehr heimstark und haben in den letzten zehn Heimmatches (im ganzen Kalenderjahr 2026, Anm.) nicht mehr verloren.“
GAK ist selbstbewusst
Die stolzen Serien beider Klubs stehen also auf dem Prüfstand. Die Grazer treten jedenfalls mit sehr breiter Brust auf. „Wir trauen uns absolut zu, dass wir Salzburg zuhause schlagen“, betonte Coach Gerald Scheiblehner im Vorfeld. Bullen-Mittelfeldmotor Abubakr Barry spielte in der Länderspielpause zweimal für sein Land Gambia und feierte zwei Siege, weiß: „Uns erwartet in Graz ein intensives Spiel gegen einen Gegner, der es seit dem Trainerwechsel sehr gut gemacht hat und uns alles abverlangen wird.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.