Die zwei Gesichter von Salzburg gegen den GAK

Mehr als 21 Jahre ist es her, dass Salzburg nach dem Einstieg von Red Bull im Jahr 2005 sein erstes Bundesliga-Spiel absolviert hat. Damals gastierten die Bullen beim GAK und verloren 1:3. Auch im dritten Duell der damaligen Saison gab es ein 3:1 für die Rotjacken. Es sollten die letzten Siege der Grazer gegen Salzburg bleiben. In den elf darauffolgenden Spielen gelangen den Mozartstädtern acht Dreier. Zuletzt gab es im Februar allerdings ein sehr mageres 1:1, das das Ende der Ära Thomas Letsch bedeutete.