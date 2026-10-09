Nächste Etappe wird zu einer Belastungsprobe

Salzburg hat aufgrund der Dreifach-Belastung bis zur kommenden Länderspielpause ein straffes Programm vor der Brust. Insgesamt neun Spiele warten binnen 30 Tagen!
Die große Länderspielpause ist vorbei. „Endlich“, wird sich der Fan des gepflegten Klubfußballs denken. Doch bis zur nächsten Liga-Unterbrechung dauert es nur einen Monat. Bis dahin wartet auf Salzburg ein Monsterprogramm: neun Spiele in 30 Tagen, ein Schnitt von einem Match alle 3,3 Tage. Darunter der Europa-League-Kracher gegen die AC Milan daheim (15. Oktober) sowie die Bundesliga-Duelle beim LASK (25. Oktober) und bei Sturm (8. November). In dieser Phase wird sich einerseits entscheiden, ob die Bullen in der Europa League eine Chance auf die K.- o. -Runde haben. Andererseits gilt es in der Liga, an Rapid dranzubleiben oder erstmals seit März vom Platz an der Sonne zu grüßen.
In solchen Phasen braucht Bullen-Dompteur Danny Röhl eines: fitte Spieler. Dahingehend dürfte der Deutsche während der Länderspielpause einige Falten bekommen haben. Mit Nikolas Veratschnig fällt der Kapitän laut Klub „etliche Wochen“ aus. Auch Damir Redzic, Enrique Aguilar und Justin Omoregie verletzten sich.
Zudem ist Goalie Christian Zawieschitzky für Samstag beim GAK noch fraglich. Dafür gibt es erfreuliche Nachrichten eines Rückkehrers: Top-Talent Johannes Moser steht wieder voll im Mannschaftstraining, könnte am Samstag bei Kooperationsklub Liefering gegen Sturm II sein lang ersehntes Comeback feiern.
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