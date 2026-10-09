Nächste Etappe wird zu einer Belastungsprobe

In solchen Phasen braucht Bullen-Dompteur Danny Röhl eines: fitte Spieler. Dahingehend dürfte der Deutsche während der Länderspielpause einige Falten bekommen haben. Mit Nikolas Veratschnig fällt der Kapitän laut Klub „etliche Wochen“ aus. Auch Damir Redzic, Enrique Aguilar und Justin Omoregie verletzten sich.

Zudem ist Goalie Christian Zawieschitzky für Samstag beim GAK noch fraglich. Dafür gibt es erfreuliche Nachrichten eines Rückkehrers: Top-Talent Johannes Moser steht wieder voll im Mannschaftstraining, könnte am Samstag bei Kooperationsklub Liefering gegen Sturm II sein lang ersehntes Comeback feiern.