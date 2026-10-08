Salzburger Adventsingen übersiedelt schon ab 2027

Die Inszenierung „Das große Geheimnis“ ist das letzte Werk einer langen Ära. Der langjährige Gesamtleiter Hans Köhl übergibt nach dem 80-Jahre-Jubiläum im Advent 2026 an Robert Pienz, der zu geplanten Änderungen im kommenden Jahr noch vage bleibt. Nur soviel: „Es wird anders!“ Neu ist dann jedenfalls die Spielstätte, denn das Adventsingen wird heuer zum letzten Mal im Großen Festspielhaus stattfinden. Wegen der Baustelle ist dann ab kommender Saison eine Übersiedelung in die Felsenreitschule geplant.