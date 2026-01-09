Ära endet: Die letzte Ski-Saison am Gedersberg

Nach 30 Jahren endet eine Ära am Gedersberg in Seiersberg-Pirka nahe Graz: Der kleine Skilift wird nicht mehr weiterbetrieben. Die Abschiedssaison fällt aber fulminant aus.
Schnee im Großraum Graz ist selten geworden, eisige Kälte ebenso. Dass es dieser Tage beides zugleich gibt, ist also ein seltenes Phänomen – und das führt am Gedersberg dazu, dass am 2. Jänner erstmals seit vier Jahren wieder der Skilift in Betrieb gehen konnte. Nicht nur das: „Wir können wahrscheinlich zwei bis drei Wochen durchfahren, das gab es ewig nicht mehr“, sagt Bürgermeister Werner Baumann (SPÖ).
Umso größer ist der Andrang, gerade am Wochenende. Auf den Straßen gibt es fast kein Durchkommen mehr, die Gäste kommen auch aus den Bezirken Voitsberg und Deutschlandsberg. „Die Kinder können bei uns kostenlos den Schlepplift benutzen“, erklärt Baumann.
Lift vor 30 Jahren gebraucht gekauft
Bei aller Freude schwingt auch etwas Wehmut mit: Es ist nämlich die letzte Saison für den Lift, der vor gut 30 Jahren gebraucht erworben wurde. „Es gibt für ihn keine Ersatzteile mehr. Wir müssten sehr viel Geld investieren, das lohnt sich aufgrund der schneearmen Winter nicht mehr“, ist Baumann angesichts der klimatischen Veränderungen realistisch.
Der Winterspaß am Gedersberg ist damit aber nicht endgültig zu Ende. Die Schneekanone und das Pistengerät bleiben, Rodeln wird daher auch in den kommenden Jahren – bei entsprechend niedrigen Temperaturen – möglich sein.
Nur noch wenige kleine Skilifte
Es gibt in der Steiermark nur noch wenig ähnlich kleine Skilifte. Der Wimmerlift in Eggersdorf ist beispielsweise seit 2023 Geschichte. Wacker hält sich der Schildhoflift in Ratschendorf (Südoststeiermark), wo am heutigen Freitag der Skibetrieb startet. In Grundlsee bemüht sich die Gemeinde intensiv darum, den Zlaimlift zu erhalten. In Edelschrott ist heuer – nach ein paar Jahren Pause – wieder das kleine Skigebiet St. Hemma in Betrieb.
Der Skilift Gedersberg ist an den Wochenenden von 9 bis 16.30 Uhr und wochentags von 13 bis 16.30 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.
