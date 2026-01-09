Ära endet: Die letzte Ski-Saison am Gedersberg

Nur noch wenige kleine Skilifte

Es gibt in der Steiermark nur noch wenig ähnlich kleine Skilifte. Der Wimmerlift in Eggersdorf ist beispielsweise seit 2023 Geschichte. Wacker hält sich der Schildhoflift in Ratschendorf (Südoststeiermark), wo am heutigen Freitag der Skibetrieb startet. In Grundlsee bemüht sich die Gemeinde intensiv darum, den Zlaimlift zu erhalten. In Edelschrott ist heuer – nach ein paar Jahren Pause – wieder das kleine Skigebiet St. Hemma in Betrieb.