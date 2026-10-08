Wende bei Grundstücksdeal: Hat Kritiker getrickst?

Die Immobilienposse von Mauterndorf ist um ein Kapitel reicher: Jetzt gibt es neue Vorwürfe, die diesmal gegen die Orts-FPÖ gehen. Auch die Gemeindeaufsicht wurde in die Causa involviert.
Jetzt ist es über die Bühne: Der fragwürdige Grundstücksdeal, der in der Gemeindepolitik die Wogen hochgehen ließ, ist abgeschlossen. Und den Zuschlag bekam ein anderer. Der Nachbar und angrenzende Autohausbesitzer steht schon im Grundbuch.
Ich wurde vom Amt dazu beauftragt, die Freilassung abzuwickeln. Das kann ich auch belegen. Mehr will ich dazu nicht mehr sagen.
Christoph Dörr, Vizebürgermeister FPÖ
Bild: Roland Holitzky
Zur Erinnerung: Ein rund 1500 Quadratmeter großes, privates Grundstück mit Altbestand stand zum Verkauf. Die Gemeinde hatte ein eingetragenes Vorkaufsrecht. Ortschef Herbert Eßl (ÖVP) war mit Anschuldigungen konfrontiert, er habe es seinem Sohn zuschanzen und sich in der Gemeindevorstehung einen Vorteil erschwindeln wollen. Er wies die Kritik immer zurück.
Wir wollen in der Angelegenheit Rechtssicherheit haben. Deshalb habe ich jetzt die Gemeindeaufsicht um Klärung gebeten.
Andrea Gürtler, Gemeinderätin ÖVP
Bild: Roland Holitzky
In einer Gemeindevertretungssitzung wurde die Angelegenheit schließlich mit knapper Mehrheit (neun zu acht Stimmen für die Löschung des Vorkaufsrechtes) „repariert“. In der Sitzung lag noch das Angebot vom Sohn des Bürgermeisters vor. Die FPÖ forderte dann weitere Infos ein.
Jetzt ist alles anders: Gekauft hat ein Autohausbesitzer, der sich ursprünglich ungerecht behandelt fühlte. Er soll deutlich mehr hingeblättert haben. Und der blaue Orts-Vize Christoph Dörr unterschrieb allein das Dokument zur Löschung des Vorverkaufsrechts. Fraglich ist, ob es dafür nicht einen neuen Beschluss gebraucht hätte. Die Gemeindeaufsicht ist eingeschaltet.
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