Wende bei Grundstücksdeal: Hat Kritiker getrickst?

Jetzt ist alles anders: Gekauft hat ein Autohausbesitzer, der sich ursprünglich ungerecht behandelt fühlte. Er soll deutlich mehr hingeblättert haben. Und der blaue Orts-Vize Christoph Dörr unterschrieb allein das Dokument zur Löschung des Vorverkaufsrechts. Fraglich ist, ob es dafür nicht einen neuen Beschluss gebraucht hätte. Die Gemeindeaufsicht ist eingeschaltet.