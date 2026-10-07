Erstmals Frauenpower an der Gewerkschaftsspitze

Der Landesvorstand bestellte sie am Mittwoch zur geschäftsführenden Vorsitzenden, nachdem Eder den Rücktritt erklärt hatte. Berger-Ratley verfügt über lange Gewerkschaftserfahrung: Seit 1998 ist sie in der Personalvertretung der Stadt Salzburg tätig, seit 2017 führt sie die Landesorganisation der younion und ist Landesfrauenvorsitzende im ÖGB.