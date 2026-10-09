Ein Leuchtturmprojekt kämpft eisern ums Überleben

Weite Wege auch in „richtige“ Spitäler

In Raabs kämpft man für die Weiterentwicklung des Projekts, um die medizinische Versorgung zu erhalten. Nicht zuletzt deshalb, weil man im Notfall bei Nacht auch weit weg von den „richtigen“ Spitälern liegt und nicht nur der Anfahrtsweg, sondern auch der Rückweg besondere Beachtung finden muss. Und dort ist nicht einmal ein Notfallsanitäter-Stützpunkt, oder RTW-C-Stützpunkt – also ein Stützpunkt mit Rettungswagen Typ C und Notfallsanitätern mit Venenkompetenz (NKV) – geplant. Diese sollen sonst in den Regionen der geschlossenen Notarztstützpunkte die Versorgung „engmaschiger“ machen, wie ÖVP-Zauner betont. In Raabs jedoch nicht.