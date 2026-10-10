Mother‘s Cake: Punk nach gestohlenem Leberkäse

Husten und Sterben wegrechnen

„In einer Band zu sein, wird mit den Jahren immer schwieriger. Die Leute haben Erwartungen und wollen diese erfüllt sehen. Unsere Fans müssen aber sehr renitent und der Musik gegenüber aufgeschlossen sein, weil all unsere Alben ein bisschen anders klingen und sich immer wieder etwas tut.“ Der Titeltrack kommt in ungewohnten zwei Minuten über die Ziellinie, oder „eine Minute 53 Sekunden, wenn man das Husten und Sterben am Ende wegrechnet“, lacht Krismer. Bei anderen Songs schiebt sich die Gitarre dann doch so in den Vordergrund, dass daraus schon auch einmal sechs Minuten werden können. „Wichtig war uns dieses Mal, dass auch die langen Songs nicht langweilig werden, diese Gefahr besteht nämlich. Unsere Musik soll nicht nur spannend für uns zu spielen, sondern auch spannend für die Fans zu hören sein. Wir haben wieder viele schräge Sachen bewusst auf dem Album gelassen, damit es viele Überraschungen gibt.“