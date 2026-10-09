Einbrecher lässt Reisepass im kaputten Fluchtauto

Auch Hofläden im Visier

Am folgenden Tag wurde das gesuchte Fahrzeug im Bezirk Hollabrunn entdeckt. Bei der Spurensicherung fanden die Beamten das Diebesgut und den Reisepass. Vom Verdächtigen selbst fehlt weiterhin jede Spur.

Der Mann steht im Verdacht, auch für weitere Einbrüche in Hofläden verantwortlich zu sein. Die Fahndung nach ihm läuft.