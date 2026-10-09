Einbrecher lässt Reisepass im kaputten Fluchtauto

Nach Einbrüchen in der Wachau führte die Spur zu einem Unfall im Bezirk Hollabrunn: Im verunglückten Wagen entdeckten Polizisten gestohlene E-Bikes, Lebensmittel und den Reisepass des Verdächtigen. Der Mann ist weiter flüchtig.
Gestohlene E-Bikes, zahlreiche regionale Lebensmittel und sogar der Reisepass des Verdächtigen: Bei der Untersuchung eines Unfallautos im Bezirk Hollabrunn machten Polizisten bemerkenswerte Funde. Der Wagen war gegen ein Brückengeländer gekracht – und wurde bereits im Zusammenhang mit Einbrüchen in Dürnstein gesucht.
Überwachungskamera mit Farbe besprüht
In der Nacht auf den 2. Oktober hatte ein vorerst unbekannter Täter bei einem Beherbergungsbetrieb in der Wachau eine Kamera mit schwarzer Farbe besprüht und die Kasse eines Warenausgabeautomaten geknackt. Danach brach er in einen weiteren Beherbergungsbetrieb ein. Dort stahl er eine Registrierkasse und Lebensmittel.
Die Polizei war rasch vor Ort. Hinweise ermöglichten es den Ermittlern, den Tatzeitraum einzugrenzen und ein Kennzeichen auszuforschen. Die Spur führte zu einem slowakischen Verdächtigen.
Auch Hofläden im Visier
Am folgenden Tag wurde das gesuchte Fahrzeug im Bezirk Hollabrunn entdeckt. Bei der Spurensicherung fanden die Beamten das Diebesgut und den Reisepass. Vom Verdächtigen selbst fehlt weiterhin jede Spur.
Der Mann steht im Verdacht, auch für weitere Einbrüche in Hofläden verantwortlich zu sein. Die Fahndung nach ihm läuft.
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