Löscheinsatz: Gartenhütte brannte komplett nieder
Lamprechtshausen
Brandalarm in Lamprechtshausen: Am Samstag in den frühen Morgenstunden standen eine Gartenhütte und eine Hecke in Flammen. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle.
Der Alarm ging nach drei Uhr früh bei der Feuerwehr in Lamprechtshausen ein. Das Feuer brach an der Möslstraße aus. Eine Gartenhütte stand in Vollbrand. Die Flammen hatten sich auch schon auf eine angrenzende Hecke ausgebreitet.
Zwei Atemschutztrupps mit insgesamt 34 Kräften der örtlichen Feuerwehr waren im Einsatz. Weitere Gebäude waren nicht betroffen. Es gab auch keine Verletzten. Die Hütte musste abgetragen werden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.
