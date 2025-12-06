Enorme Flammen! Gartenhütte und Carport brannten
Feuer am Nikolaustag
Feueralarm am Nikolaustag! Die Feuerwehr Lamprechtshausen mussten am Samstagmorgen gegen 6 Uhr ausrücken. Eine Gartenhütte sowie das daneben stehende Carport samt Auto standen in Vollbrand. Die Flammenbildung beim Eintreffen der Floriani war enorm. . .
Laut Feuerwehr war die Gefahr groß, dass der Brand auch auf die benachbarten Wohnhäuser übergreifen könnte. Daher wurde sofort Alarmstufe 2 ausgelöst und die Feuerwehren aus Bürmoos und Michaelbeuern verständigt.
Die Floriani bargen eine Gasflasche aus der Gartenhütte, brachten die Fahrzeuge aus dem Carport und kämpften gegen die Flammen an. Nach knapp 75 Minuten konnte man „Brand aus“ vermelden.
