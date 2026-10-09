Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ Lieblingswirt

In diesem Wirtshaus kehren Imker und Pilger ein

Salzburg
09.10.2026 11:00
Wirt Johannes Meindl hält mit seinem Gasthof zur Post die Wirtshauskultur hoch.
Wirt Johannes Meindl hält mit seinem Gasthof zur Post die Wirtshauskultur hoch.(Bild: Krone KREATIV/Kerstin Jönsson)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Das Wirtshaus-Sterben ist kein Mythos – das sieht man auch in St. Martin bei Lofer. Dort ist im Dorfzentrum nur mehr der Gasthof zur Post offen. Die Stammtische lassen zwar nach, dafür gibt es seltene, treue Wiederkehrer, die die regionale Küche genießen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die geröstete Tiroler Leber, abgelöscht mit Rotwein, garniert mit herzhaftem Speck und Kartoffeln – Johannes Meindl serviert das gschmackige Gericht noch auf traditionelle Weise. Er sagt: „Nur wenige Wirten machen das noch.“ Stichwort wenige Wirte: In St. Martin bei Lofer hat nur mehr der Gasthof zur Post im Ortszentrum als klassisches Wirtshaus offen.

Die Imker treffen sich regelmäßig zum Bienenstammtisch im Gasthof Post um aktuelle Vereinsthemen ...
Die Imker treffen sich regelmäßig zum Bienenstammtisch im Gasthof Post um aktuelle Vereinsthemen zu besprechen.(Bild: Kerstin Jönsson)

Auch Pilger machen Halt in der „Post“

Den Rückgang spürt Meindl auch bei der Kundschaft: „Früher hatten wir täglich Stammtische. Heute gibt es noch zwei, es wird viel weniger getrunken. Die Gäste sind weniger geworden, aber wir leben vom Tourismus.“

Lesen Sie auch:
Von der weiten Gastro-Welt ins Dorfwirtshaus: Barbara und Sim bringen exotisches Flair ins Dorf.
„Krone“-Serie startet
Curry ist beim Thomataler Wirt der absolute Renner
02.10.2026
„Krone“-Lieblingswirt
Martins Gasthaus mit Balkan-Note ist heiß begehrt
06.10.2026

Einer der verbliebenen Stammtische ist der Bienenstammtisch. Regelmäßig trifft sich der Imkerverein bei der „Post“ und bespricht Vereinsthemen. Am Dienstag war etwa die asiatische Hornisse ein großer Aufreger, sie gilt ja als Gefahr für die heimische Bienenwelt.

Katharina Karrer kommt sogar aus Mattighofen zur Post essen
Katharina Karrer kommt sogar aus Mattighofen zur Post essen(Bild: Kerstin Jönsson)

Weniger oft, dafür kontinuierlich kommt etwa Katharina Karrer zur Post. Sie war auf Wallfahrt mit Freunden bei der Kirche Maria Kirchental. Die „Post“ gehört da zum Wallfahrtsprogramm: „Wir kommen aus Mattighofen und ich kehre einfach gerne hier ein. Es ist gemütlich und gutes Wirtshausessen. Es ist herzhaft, es schmeckt und die Leute sind nett. Das mag ich einfach.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
09.10.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Der deutsche Autobauer Porsche setzt an sämtlichen Hebeln an, um Kosten zu sparen (Symbolbild).
Kampf gegen Krise
Porsche setzt auf Stellenabbau und Luxusmodelle
Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
122.841 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
98.224 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
91.055 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2105 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1111 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
Andreas Babler eint die SPÖ – gegen sich
794 mal kommentiert
Am Ende eint Babler doch noch die Partei ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf