In diesem Wirtshaus kehren Imker und Pilger ein

Weniger oft, dafür kontinuierlich kommt etwa Katharina Karrer zur Post. Sie war auf Wallfahrt mit Freunden bei der Kirche Maria Kirchental. Die „Post“ gehört da zum Wallfahrtsprogramm: „Wir kommen aus Mattighofen und ich kehre einfach gerne hier ein. Es ist gemütlich und gutes Wirtshausessen. Es ist herzhaft, es schmeckt und die Leute sind nett. Das mag ich einfach.“