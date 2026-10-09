Nickelback für „Krone“-Konzert live in Wien

Alle paar Jahre feuern die Kanadier Nickelback ein neues Studioalbum in den Orbit und haben damit unter Garantie Erfolg – beim am 30. Oktober erscheinenden „Everything Under The Sun“ wird das nicht viel anders sein. Am 25. Juni kommen die Chartstürmer dann mit allen Hits für ein „Krone“-Konzert in die Wiener Stadthalle.
Seit mehr als 30 Jahren sind die kanadischen Vollblutrocker Nickelback eine Konstante in der Szene – fast die halbe Zeit ihrer Erfolgskarriere durchtauchten sie eine Phase, in der die E-Gitarre in den USA gar nicht mehr sonderlich populär war. „Vor rund 15 Jahren haben die großen Plattenfirmen aufgehört, Rockbands unter Vertrag zu nehmen und haben voll auf Hip-Hop und R&B gesetzt“, erinnert sich Bassist Mike Kroeger im Interview mit der „Krone“, „da wussten wir, dass es künftig schwierig werden könnte.“
Liebe zu den Fans
Schwierig für manch andere, nicht aber für das vierköpfige Freundesquartett. Unaufhörlich charteten ihre Alben in den oberen Regionen, die Touren in Übersee und Europa waren stets ausverkauft. So manch memorable Erinnerungen haben die Kanadier auch in der Wiener Stadthalle gesammelt. „Vor einer großen Menge an Nickelback-Fans auf die Bühne zu gehen, ist immer noch die größte Freude“, so Kroeger, „dort sind wir zu Hause und wissen genau, was wir zu tun haben.“
2027 gehen Nickelback wieder auf große Hallentour in Europa – im Zuge dessen spielen sie am 25. Juni ein exklusives „Krone“-Österreich-Konzert in der Wiener Stadthalle. Mit im Gepäck haben sie dabei ihr brandneues Studioalbum „Everything Under The Sun“, das am 30. Oktober das Licht der Welt erblickt und wieder einige potenzielle Hits für die weitere Bandzukunft beinhaltet. Die ersten Singles zeigen jedenfalls schon einmal die Bandbreite des neuen Materials auf. „Bones For The Crows“ ist eine klassische Hymne mit leichtem Balladencharakter, der Album-Opener „Rattle The Cage“ zieht das Tempo ordentlich an und wartet mit Mötley Crüe-Gitarrist John 5 als Gaststar auf und mit der frischen Single-Auskoppelung „Make Me Love You“ könnte den Nordamerikanern ein Hit der Zukunft gelungen sein.
Tickets ab 16. Oktober
„Dieses Album zeigt jede Facette der Band auf“, gab Chad Kroeger im Vorfeld bekannt, „wir können es kaum erwarten, dass die Menschen es endlich hören können.“ Mit dieser großen Vorfreude im Gepäck geht es dann 2027 auf große Europatour, wo natürlich auch Hits wie „How You Remind Me“ und „Someday“ nicht fehlen dürfen. Unter www.oeticket.com gibt es für das Konzert am 25. Juni in der Wiener Stadthalle ab Freitag, 16. Oktober, 10 Uhr Karten.
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