Nickelback für „Krone“-Konzert live in Wien

2027 gehen Nickelback wieder auf große Hallentour in Europa – im Zuge dessen spielen sie am 25. Juni ein exklusives „Krone“-Österreich-Konzert in der Wiener Stadthalle. Mit im Gepäck haben sie dabei ihr brandneues Studioalbum „Everything Under The Sun“, das am 30. Oktober das Licht der Welt erblickt und wieder einige potenzielle Hits für die weitere Bandzukunft beinhaltet. Die ersten Singles zeigen jedenfalls schon einmal die Bandbreite des neuen Materials auf. „Bones For The Crows“ ist eine klassische Hymne mit leichtem Balladencharakter, der Album-Opener „Rattle The Cage“ zieht das Tempo ordentlich an und wartet mit Mötley Crüe-Gitarrist John 5 als Gaststar auf und mit der frischen Single-Auskoppelung „Make Me Love You“ könnte den Nordamerikanern ein Hit der Zukunft gelungen sein.