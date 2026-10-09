Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Juni 2027

Nickelback für „Krone“-Konzert live in Wien

Musik
09.10.2026 15:00
Eine erfolgreiche Rock-Konstante seit mehr als 30 Jahren: Nickelback rund um die beiden ...
Eine erfolgreiche Rock-Konstante seit mehr als 30 Jahren: Nickelback rund um die beiden Halbbrüder Chad (2.v.l.) und Mike Kroeger (r.).(Bild: Live Nation)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Alle paar Jahre feuern die Kanadier Nickelback ein neues Studioalbum in den Orbit und haben damit unter Garantie Erfolg – beim am 30. Oktober erscheinenden „Everything Under The Sun“ wird das nicht viel anders sein. Am 25. Juni kommen die Chartstürmer dann mit allen Hits für ein „Krone“-Konzert in die Wiener Stadthalle.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
kmm

Seit mehr als 30 Jahren sind die kanadischen Vollblutrocker Nickelback eine Konstante in der Szene – fast die halbe Zeit ihrer Erfolgskarriere durchtauchten sie eine Phase, in der die E-Gitarre in den USA gar nicht mehr sonderlich populär war. „Vor rund 15 Jahren haben die großen Plattenfirmen aufgehört, Rockbands unter Vertrag zu nehmen und haben voll auf Hip-Hop und R&B gesetzt“, erinnert sich Bassist Mike Kroeger im Interview mit der „Krone“, „da wussten wir, dass es künftig schwierig werden könnte.“

Liebe zu den Fans
Schwierig für manch andere, nicht aber für das vierköpfige Freundesquartett. Unaufhörlich charteten ihre Alben in den oberen Regionen, die Touren in Übersee und Europa waren stets ausverkauft. So manch memorable Erinnerungen haben die Kanadier auch in der Wiener Stadthalle gesammelt. „Vor einer großen Menge an Nickelback-Fans auf die Bühne zu gehen, ist immer noch die größte Freude“, so Kroeger, „dort sind wir zu Hause und wissen genau, was wir zu tun haben.“

2027 gehen Nickelback wieder auf große Hallentour in Europa – im Zuge dessen spielen sie am 25. Juni ein exklusives „Krone“-Österreich-Konzert in der Wiener Stadthalle. Mit im Gepäck haben sie dabei ihr brandneues Studioalbum „Everything Under The Sun“, das am 30. Oktober das Licht der Welt erblickt und wieder einige potenzielle Hits für die weitere Bandzukunft beinhaltet. Die ersten Singles zeigen jedenfalls schon einmal die Bandbreite des neuen Materials auf. „Bones For The Crows“ ist eine klassische Hymne mit leichtem Balladencharakter, der Album-Opener „Rattle The Cage“ zieht das Tempo ordentlich an und wartet mit Mötley Crüe-Gitarrist John 5 als Gaststar auf und mit der frischen Single-Auskoppelung „Make Me Love You“ könnte den Nordamerikanern ein Hit der Zukunft gelungen sein.

Tickets ab 16. Oktober
„Dieses Album zeigt jede Facette der Band auf“, gab Chad Kroeger im Vorfeld bekannt, „wir können es kaum erwarten, dass die Menschen es endlich hören können.“ Mit dieser großen Vorfreude im Gepäck geht es dann 2027 auf große Europatour, wo natürlich auch Hits wie „How You Remind Me“ und „Someday“ nicht fehlen dürfen. Unter www.oeticket.com gibt es für das Konzert am 25. Juni in der Wiener Stadthalle ab Freitag, 16. Oktober, 10 Uhr Karten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Musik
09.10.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mathea im Interview
„Sexismus in Musikbranche: Wo soll ich anfangen?“
Reverend Stomp: Vier Bayern mit einer Liebe zum Blues und 60s-Rock wollen Österreich beim Song ...
Song Contest 2026
Reverend Stomp: „Passen gut in rauchige Kneipen“
Ein Song, der ihre äthiopischen und österreichischen Wurzeln vereint – damit will Bamlak Werner ...
Song Contest 2026
Bamlak Werner: Kunst ist ein Spiegelbild der Zeit
Auktion in Nashville
Beatles-Gitarre bringt über eine Million Dollar
Ruhm bringt Ängste
ESC-Star: Panikattacken durch aufdringliche Fans
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
123.281 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
101.599 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
91.417 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2108 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1114 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
NEOS wollen Paketsteuer jetzt „rückgängig machen!“
894 mal kommentiert
Die kürzlich erst eingeführte Paketsteuer dürfte wackeln. 
Mehr Musik
Im Juni 2027
Nickelback für „Krone“-Konzert live in Wien
Hitverdächtig
Avec: Neue Songs und eine Theatertour
Ein Abend voller Soul
Aretha Franklin Live Show in Wien: – 30% sparen!
„Krone“-Interview
Onk Lou & Elto: Heute mit Herz, morgen mit Hirn
Bei Konzert in Paris
Schreckmoment: Céline Dion stürzt auf der Bühne!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf