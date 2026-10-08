Case Closed
Fourth Patient Dies in Linz from Legionnaires’ Disease
Although there is some positive news regarding the Legionella outbreak in Linz, the negative news still outweighs it. This week, the fourth patient died from the severe lung disease. Meanwhile, the organizations involved have declared the outbreak over.
The State of Upper Austria, the City of Linz, and AGES have declared the Legionella outbreak in Linz over. No new cases have been detected in the state capital since early September. More than 280 samples have now been analyzed.
A total of 36 cases were recorded in connection with the outbreak. It is particularly tragic that this week marks the fourth fatality from the infection. The man had fallen ill in early August and had been in the intensive care unit for some time. The source of the infection remains unclear.
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