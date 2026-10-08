Nach Mure: Klärwerk Sölden nimmt Betrieb auf

Wie die „Krone“ nun erfuhr, geht das Klärwerk am 19. Oktober mit einer Klärstraße wieder in Betrieb. „Wir müssen das Klärwerk so schnell wie möglich wieder in Betrieb bekommen. Wir fangen nächste Woche mit dem Aufbau der Bakterienbiomasse an und können eine Klärstraße starten. Die reicht bis Weihnachten“, so das Gemeindeoberhaupt Maximilian Riml. Bis dahin sollte auch die zweite Klärstraße wieder funktionieren.