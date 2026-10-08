In the middle of the night
85-Year-Old Woman Raped: Suspect Arrested
After an 85-year-old woman was raped in Vienna early Tuesday morning near the main train station and the suspect fled shortly afterward, police were able to apprehend him on Wednesday.
The 85-year-old woman was the victim of a brutal sexual assault in Vienna early Tuesday morning. The retiree was on her way home from Vienna’s main train station around 1:35 a.m. when she was suddenly attacked by an unknown man on Arsenalstraße.
Passersby heard cries for help
The man is said to have dragged the elderly woman into the courtyard of an apartment building and sexually assaulted her there. Passersby heard the woman’s cries for help and saw a man fleeing on foot. Despite an immediate manhunt, the suspect could not be found at first. The injured 85-year-old woman was taken to the hospital.
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