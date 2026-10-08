Millionen folgen ihm – Star-DJ legt jetzt hier auf

Morgen, Freitag, steht der australische DJ und Produzent LEVI hinter den Decks des Szeneclubs. Levi Neufeld stammt aus Perth, lebt mittlerweile in Sydney und hat sich vor allem mit Afro-House einen Namen gemacht. Sein Track „Jump“ brachte es auf mehr als 100 Millionen Streams, auf Instagram folgen ihm rund 1,3 Millionen (!) Menschen. Seine Tour führt ihn derzeit rund um den Globus.