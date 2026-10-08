Millionen folgen ihm – Star-DJ legt jetzt hier auf

Wenn ein Club Geburtstag feiert, darf es schon einmal etwas Besonderes sein. Zum fünfjährigen Bestehen haben sich die Macher des Linzer Le Jardin einen international gefragten Gast geangelt, der weltweit für volle Tanzflächen sorgt. Schon beim Start des Kartenvorverkaufs zeigte sich, wie groß das Interesse ist – und sorgte prompt für eine kleine technische Panne.
Fünf Jahre Le Jardin – und zum Geburtstag kommt ein DJ nach Linz, dessen Karriere derzeit ordentlich Fahrt aufnimmt.
Morgen, Freitag, steht der australische DJ und Produzent LEVI hinter den Decks des Szeneclubs. Levi Neufeld stammt aus Perth, lebt mittlerweile in Sydney und hat sich vor allem mit Afro-House einen Namen gemacht. Sein Track „Jump“ brachte es auf mehr als 100 Millionen Streams, auf Instagram folgen ihm rund 1,3 Millionen (!) Menschen. Seine Tour führt ihn derzeit rund um den Globus.
Höhepunkt zum fünften Geburtstag
Für Le-Jardin-Geschäftsführer Peter Schörgendorfer und seinen Partner Sebastian Tremmel ist der Auftritt der Höhepunkt zum fünften Geburtstag ihres Clubs. Wie groß das Interesse diesmal ist, zeigte sich bereits beim Vorverkaufsstart. Der Ansturm war laut Schörgendorfer so groß, dass die Ticketseite für rund zwei Minuten nicht erreichbar war. Wer dabei sein will – noch schnell Tickets sichern: le-jardin.at/levi-ticketing
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