Fitnessstudio-Betreiber schlittert in die Pleite

Fristen für Gläubiger

Zum Insolvenzverwalter wurde der Feldkircher Rechtsanwalt Gerhard Scheidbach bestellt. Er wird in Kürze darüber entscheiden, ob der Betrieb des Fitnessstudios am Leonhardsplatz ohne Nachteile für die Gläubiger fortgeführt werden kann. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis zur gerichtlichen Anmeldefrist am 30. November 2026 über den KSV1870 einreichen. Die erste Prüfungstagsatzung am Landesgericht Feldkirch ist für den 14. Dezember anberaumt.