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Konkurs eröffnet

Fitnessstudio-Betreiber schlittert in die Pleite

Vorarlberg
08.10.2026 11:30
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Über das Vermögen des Fitnessstudio-Betreibers Alparslan Altindas aus Feldkirch wurde am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet. Dies teilte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mit. Der Antrag auf Insolvenzeröffnung wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger eingebracht.

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Die Verbindlichkeiten belaufen sich nach ersten Angaben auf mindestens 22.000 Euro. Dienstnehmer sind von der Insolvenz nicht betroffen. Zu den genauen Ursachen der Zahlungsunfähigkeit liegen derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese sollen in den kommenden Wochen in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung ermittelt werden.

Fristen für Gläubiger
Zum Insolvenzverwalter wurde der Feldkircher Rechtsanwalt Gerhard Scheidbach bestellt. Er wird in Kürze darüber entscheiden, ob der Betrieb des Fitnessstudios am Leonhardsplatz ohne Nachteile für die Gläubiger fortgeführt werden kann. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis zur gerichtlichen Anmeldefrist am 30. November 2026 über den KSV1870 einreichen. Die erste Prüfungstagsatzung am Landesgericht Feldkirch ist für den 14. Dezember anberaumt.

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