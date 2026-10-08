Big Surprise
Two-time Olympic champion Karl is out: Top 3 have been determined
Pure excitement! The top 3 in the major categories for the Lotterien-Sporthilfe Gala on October 15 at the Wiener Stadthalle have been determined. The biggest surprise: Two-time Olympic champion Benjamin Karl is missing!
In the “Female Athlete of the Year 2026” category, Janine Flock (skeleton), Julia Scheib (alpine skiing), and Valentina Höll (cycling/mountain biking) made it onto the podium. On the men’s side, the winner will be either Felix Gall (cycling), Alessandro Hämmerle (snowboarding), or Johannes Lamparter (Nordic combined).
In the “Team of the Year” category of the poll conducted by the sports journalists’ association Sports Media Austria (SMA), the LASK men’s soccer team, the ski duo Ariane Rädler and Katharina Huber, and ski jumpers Jan Hörl and Stephan Embacher made it to the “finals”. The winners will be announced on October 15 at the Wiener Stadthalle.
Backlash Following Comments About Marriage
The fact that Benjamin Karl is missing from the top 3 comes as a big surprise. The Lower Austrian followed up his 2022 Olympic gold with a second gold in February at the age of 40. Impressive.
However, in April, Karl sparked off-piste controversy with comments about his marriage on the “Mindgames” podcast. Apparently, some time ago—as he was switching from snowboarding to road cycling—his wife approached him with a request, essentially asking for more freedom. This met with some incomprehension on his part. After all, he is responsible for the family’s financial security, the house, the pool—everything “she always wanted.”
His remarks caused quite a stir across many social classes. And once again, it’s clear that in the athlete of the year poll, not only athletic achievements but also personal values are taken into account.
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