Doppel-Olympiasieger Karl fehlt: Top-3 stehen fest

Die Top-3 der großen Kategorien für die Lotterien-Sporthilfe-Gala am 15. Oktober in der Wiener Stadthalle stehen fest. Die größte Überraschung: Snowboard-Doppel-Olympiasieger Benjamin Karl fehlt!
Bei der Wahl zur „Sportlerin des Jahres 2026“ schafften Janine Flock (Skeleton), Julia Scheib (Ski Alpin) und Valentina Höll (Rad/Mountainbike) den Sprung aufs Stockerl. Somit wird es bei den Frauen auf eine neue Gewinnerin geben.
Bei den Herren wird der Sieger entweder Felix Gall (Radsport), Alessandro Hämmerle (Snowboard) oder Johannes Lamparter (Nordische Kombination) heißen. Gall war nach seinem Etappensieg und fünften Gesamtrang bei der Tour de France 2023 schon einmal die Ehre zuteilgeworden. Heuer holte der Osttiroler Rang zwei beim Giro d‘Italia und Platz drei bei der Vuelta. Mit Cross-Olympiasieger Hämmerle und dem dreifachen Olympia-Medaillengewinner und Gesamtweltcupsieger Lamparter kommen seine zwei verbliebenen Konkurrenten aus dem Wintersportlager und könnten in ihrer Sportart für eine Premiere sorgen.
Als Team des Jahres schafften es in der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl die Herren-Fußballmannschaft des LASK, das Ski-Duo Ariane Rädler und Katharina Huber sowie die Skispringer Jan Hörl und Stephan Embacher ins „Finale“. Am 15. Oktober werden in der Wiener Stadthalle die Siegen bekannt gegeben.
Shitstorm nach Aussagen über Ehe
Dass Benjamin Karl bei den Herren in den Top-3 fehlt, ist eine große Überraschung. Der Niederösterreicher hat nach 2022 mit 40 Jahren im Februar seine zweite Olympia-Goldene folgen lassen. Beeindruckend.
Allerdings hat Karl im April mit Aussagen über seine Ehe im Podcast „Mindgames“ für Diskussionen abseits der Piste gesorgt. So sei seine Frau vor geraumer Zeit – im Zuge seines Umstiegs vom Snowboard aufs Rennrad – mit dem sinngemäßen Wunsch nach mehr Freiheit, bei ihrem Gatten vorstellig geworden. Einigermaßen zu dessen Unverständnis. Schließlich sei er für den finanziellen Background der Familie, das Haus, den Pool – alles, „was sie immer wollte“ – zuständig.
Seine Äußerungen sorgten in vielen Gesellschaftsschichten für jede Menge Wirbel. Und einmal mehr wird deutlich, dass bei der Sportlerwahl nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern auch die Werte als Persönlichkeit berücksichtigt werden.
Vierte NIKI-Trophäe für Veronika Aigner?
Bei den Sportlerinnen mit Behinderung hat Veronika Aigner (Ski alpin) noch die Chance auf ihre vierte NIKI-Trophäe, die nach Formel-1-Legende Niki Lauda benannt ist. Jasmin Plank (Paraklettern) und Elina Stary (Ski alpin) sind die weiteren Kandidatinnen. Bei den Männern kann Rad- und Triathlonsportler Thomas Frühwirth zum vierten Mal in Folge triumphieren, Johannes Aigner (Ski alpin) und Franz-Josef Lässer (Radsport) sind seine letzten Herausforderer. Bei den Special Olympics hoffen Christina Krenn (Schwimmen), Bianca Maier (Schwimmen) und Kim Törl (Radsport) sowie Karlo Divic (Tischtennis), Silvio Gorsche (Klettern) und Georg Wolf (Schwimmen) auf Platz eins.
Special Award für Prohaska
In der ebenfalls bereits abgeschlossenen Fan-Wahl für den Aufsteiger des Jahres kamen Stephan Embacher (Ski alpin), Luka Mladenovic (Schwimmen) und Matej Svancer (Ski-Freestyle) in die Top-3. In der Kategorie Trainer des Jahres, die eine von Sport Austria nominierte Jury wählte, heißt es Fußball oder Eiskanal. Die vier Betreuer mit den meisten Stimmen sind Vorjahressieger Oliver Glasner von Nottingham Forest und Dietmar Kühbauer vom LASK sowie Christian Eigentler (Rodeln) und Michael Grünberger (Bob/Skeleton). Der Special Award geht heuer an Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska.
2025 hatten Stephanie Venier (Ski alpin), Daniel Tschofenig (Skispringen), das Eishockey-Nationalteam der Männer, im Behindertensport Melissa Köck (Ski alpin) und Thomas Frühwirth (Radsport) gewonnen. Als Aufsteigerin des Jahres war Tennistalent Lilli Tagger geehrt worden, Trainerpersönlichkeit war Fußballcoach Oliver Glasner.
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