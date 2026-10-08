Doppel-Olympiasieger Karl fehlt: Top-3 stehen fest

Bei den Herren wird der Sieger entweder Felix Gall (Radsport), Alessandro Hämmerle (Snowboard) oder Johannes Lamparter (Nordische Kombination) heißen. Gall war nach seinem Etappensieg und fünften Gesamtrang bei der Tour de France 2023 schon einmal die Ehre zuteilgeworden. Heuer holte der Osttiroler Rang zwei beim Giro d‘Italia und Platz drei bei der Vuelta. Mit Cross-Olympiasieger Hämmerle und dem dreifachen Olympia-Medaillengewinner und Gesamtweltcupsieger Lamparter kommen seine zwei verbliebenen Konkurrenten aus dem Wintersportlager und könnten in ihrer Sportart für eine Premiere sorgen.