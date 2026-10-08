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Rothosen-Stürmer

Dieser Mann ist eine echte Torgarantie

Vorarlberg
08.10.2026 07:55
Bei den Dornbirner ist Tamas Herbaly Topscorer und Kapitän.
Bei den Dornbirner ist Tamas Herbaly Topscorer und Kapitän.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Stürmer Tamas Herbaly trifft in der Westliga in den vergangenen Jahren wie kein anderer. Mit Dornbirn ging der Ungar im Sommer in seine dritte Saison und hat nun ein ganz besonderes Ziel anvisiert. Am Wochenende trifft er auf seinen Ex-Klub.

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Seit Tamas Herbaly im Sommer 2021 aus der deutschen sechsten Liga zum VfB Hohenems wechselte, hat sich der Stürmer im Ländle als ein Mann mit einer echten Torgarantie etabliert. Bei den Steinböcken kam der Ungar in zwei Spielzeiten in 66 Spielen schon auf 34 Tore, diese Quote steigerte er seither beim FC Dornbirn – nach einem kurzen Gastspiel in Bregenz, das von Herbalys einziger Verletzung in den vergangenen Jahren getrübt wurde.

In Bregenz hatte Tamas Herbaly mit einer seiner wenigen Verletzungen zu kämpfen.
In Bregenz hatte Tamas Herbaly mit einer seiner wenigen Verletzungen zu kämpfen.(Bild: GEPA)

Bei den Rothosen traf der Goalgetter in den vergangenen zwei Spieljahren bereits 63 Mal in 74 Spielen, in der laufenden Saison hält er nach 13 Spielen schon wieder bei 16 Toren, mit elf Meisterschaftstreffern führt er zudem die Schützenliste der Regionalliga West an. Mit den Dornbirnern lag er lange Kopf an Kopf mit Hohenems an der Spitze, in den letzten zwei Runden patzten die Messestädter nun aber. „Bis vor zwei Wochen war ich sehr zufrieden, wir haben unsere Leistung gebracht und Qualität gezeigt. In den letzten zwei Spielen war das leider nicht mehr so.“

In Hohenems startete Tamas Herbaly erfolgreich seine Ländle-Karriere.
In Hohenems startete Tamas Herbaly erfolgreich seine Ländle-Karriere.(Bild: Noah Allouche)

Ein großes Ziel
Im Gegensatz zu seinem Ex-Klub, die Hohenemser heimsen weiter konstant Siege ein. „Sie kämpfen alle bis zum Ende, das ist das, was bei uns ein wenig fehlt“, lobt Herbaly seine alten Teamkollegen. Trotzdem hofft er, mit seinen Rothosen gegen den Lokalrivalen wieder auf die Erfolgsspur zu kommen. „Möglich ist es sicher, aber dafür müssen wir alles geben!“

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Was Herbaly selbst sicher tun wird. Denn in dieser Saison hat er noch ein spezielles Vorhaben im Visier. Seit er im Sommer 2024 auf die Birkenwiese kam, traf er 79 Mal für Dornbirn – 21 Tore fehlen noch auf die magische 100er Marke. Das könnte sich in dieser Saison noch ausgehen. „Natürlich ist das mein Ziel. Ich bin auch sehr gut in die Saison gestartet, ein paar Spiele ohne Tore kommen immer. Aber wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, sollten schon noch einige Treffer dazukommen.“

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