Dieser Mann ist eine echte Torgarantie

Bei den Rothosen traf der Goalgetter in den vergangenen zwei Spieljahren bereits 63 Mal in 74 Spielen, in der laufenden Saison hält er nach 13 Spielen schon wieder bei 16 Toren, mit elf Meisterschaftstreffern führt er zudem die Schützenliste der Regionalliga West an. Mit den Dornbirnern lag er lange Kopf an Kopf mit Hohenems an der Spitze, in den letzten zwei Runden patzten die Messestädter nun aber. „Bis vor zwei Wochen war ich sehr zufrieden, wir haben unsere Leistung gebracht und Qualität gezeigt. In den letzten zwei Spielen war das leider nicht mehr so.“