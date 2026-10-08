Mentalcoach ging bei Klientin zu weit: Verurteilt

Klientin wollte Mann nicht vor den Kopf stoßen

Warum sie trotzdem weiter zu ihm ging, will die Richterin wissen. Die Zeugin kämpft mit den Tränen. „Ich konnte die Situation damals nicht einordnen.“ Der Coach habe ihr die Berührungen als Teil der Behandlung vermittelt. Rund 15 Termine seien nötig, bis sich ein Erfolg einstelle. Sie habe ihn zudem nicht „vor den Kopf stoßen“ wollen. Eineinhalb Jahre habe sie gebraucht, um überhaupt jemandem davon zu erzählen. Schließlich habe sie beschlossen, die Sache nicht verjähren zu lassen.