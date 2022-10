Bio-Fest lockte 10.000 Besucher auf Kapitelplatz

Rund 10.000 Besucher lockte das Salzburger Bio-Fest nach zwei Jahren Pause schon am ersten Tag am Kapitelplatz an. Auch heute (ab 10) präsentieren 25 Anbieter aus dem Bundesland ihre Erzeugnisse. Zum Verweilen laden die kulinarischen Stärkungen ein. Von Chips aus Lungauer Eachtlingen über resche Bauernkrapfen (jeweils in Bio-Öl herausgebacken) bis hin zum Linsen-Curry vom Bio-Bergrestaurant Lumberjack in Kleinarl: Alle Geschmäcker kommen auf ihre Kosten.