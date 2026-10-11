„girl whatever“: Frech, flott, aber etwas eintönig

„Er will meine Bestie klären, Baby, nicht im Traum. Stell dich hinten in die Schlange mit den anderen Clowns.“ Spätestens seit diesen Zeilen dürften nicht nur viele aus der Generation Z, sondern auch einige aus den älteren Semestern schon einmal von Zsá Zsá gehört haben. Die 31-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Inci Bürkle heißt, bezeichnet ihre Musik selbst als „Hyperrap“ – irgendwo zwischen Ikkimel und Ski Aggu. Provokant, frech, ziemlich direkt und definitiv nichts für empfindliche Ohren.

Dabei war die Musikwelt nicht immer ihr Zuhause. Wer ein paar Jährchen zurückblickt und ihren bürgerlichen Namen googelt, stößt nämlich auf eine ganze Reihe von Filmen und Serien. Einer ihrer wohl bekanntesten Auftritte war in der Jugendfilmreihe „Die Wilden Hühner“. Dort spielte Bürkle die tollpatschige Trude, das Teenagermädchen mit dem großen Herzen, das irgendwie jeder gemocht hat. Von diesem braven Mädchen ist heute allerdings nicht mehr viel übrig. Stattdessen zählt Zsá Zsá mittlerweile neben Ikkimel, Katja Krasavice und Co. zu den provokanteren Stimmen im deutschsprachigen Frauen-Rap. Und sie weiß offenbar ganz genau, was sie will. Am 2. Oktober erschien ihr zweites Mini-Werk „girl whatever“, das acht Tracks umfasst und musikalisch an ihren Vorgänger „Thirst Trap“ anknüpft. Knapp 16 Minuten dauert das ganze Spektakel. Ob das ausreicht, um musikalisch zu überzeugen?