Glasner trifft auf Ex-Team Palace – ab 15 Uhr LIVE

Sechster Spieltag in der Premier League: Oliver Glasner ist mit Nottingham Forest zu Gast bei seinem Ex-Team Crystal Palace. Wir berichten ab 15 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Bereits am sechsten Spieltag der Premier League kommt es zum Wiedersehen: Oliver Glasner trifft mit Nottingham Forest auf seinen Ex-Klub Crystal Palace. Erst im Sommer hatte der Österreicher London nach zweieinhalb erfolgreichen Jahren verlassen, um sich dem Ligakonkurrenten anzuschließen. Mit den „Eagles“ hatte Glasner in dieser Zeit den FA Cup, die UEFA Conference League und den Community Shield gewonnen.
Für Glasner ist das Wiedersehen mit dem Selhurst Park nach zwei erfolgreich verlaufenen Jahren bei den „Eagles“ eine Herzensangelegenheit. Er zitierte vor dem Spiel Goethes Faust. „Bei ihm wohnen zwei Seelen in seiner Brust. Das ist ähnlich wie bei mir. Bei mir schlagen zwei Herzen in der Brust, weil ich eine großartige Zeit dort hatte, mit großartigen Verbindungen und großartigen Spielern und Betreuern.“
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