Glasner trifft auf Ex-Team Palace – ab 15 Uhr LIVE

Für Glasner ist das Wiedersehen mit dem Selhurst Park nach zwei erfolgreich verlaufenen Jahren bei den „Eagles“ eine Herzensangelegenheit. Er zitierte vor dem Spiel Goethes Faust. „Bei ihm wohnen zwei Seelen in seiner Brust. Das ist ähnlich wie bei mir. Bei mir schlagen zwei Herzen in der Brust, weil ich eine großartige Zeit dort hatte, mit großartigen Verbindungen und großartigen Spielern und Betreuern.“