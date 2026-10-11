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Odermatt im Interview

„Die große Kugel führt letztlich nur über mich!“

Wintersport
11.10.2026 05:30
Odermatt & Co. starten in 14 Tagen in den neuen Ski-Winter.
Odermatt & Co. starten in 14 Tagen in den neuen Ski-Winter.(Bild: AP/Marco Trovati)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

Heute in 14 Tagen starten die Herren in Sölden in die neue Saison – der große Gejagte ist und bleibt Marco Odermatt. Der seit Donnerstag 29-jährige Schweizer geht kommenden Winter auf seinen sechsten Gesamtweltcup-Sieg in Serie los, nahm sich vorab telefonisch Zeit für die „Krone“.

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„Krone“: Marco, Sölden naht, wie geht es dir körperlich?
Marco Odermatt: Der Sommer war gut, da hätte ich gesagt, ich bin nahezu bei 100 Prozent. Aber die letzten fünf Wochen lief nicht alles optimal – die kleine Verletzung vor Chile nehme ich immer noch ein bisschen mit. Ich fühle mich nicht so wie in vielen Jahren zuvor zu dem Zeitpunkt, bin aber nicht gestresst. Ich war die letzten Jahre nie groß verletzt. Wenn es jetzt also ein bisschen länger geht und Sölden nicht super funktioniert, ist nicht viel kaputt.

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