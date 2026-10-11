In den Städten wollen die F1-Stars nicht sprinten

Die Formel 1 fährt voll auf ihre Stadtkurse ab. Vielen Fans sind die engen Betonschläuche trotz der schönen TV-Bilder ein Dorn im Auge. In Singapur übten auch Lewis Hamilton, Max Verstappen und Charles Leclerc Kritik – zumindest an den Sprintrennen. Die aktuelle F1-Kolumne.
Da hagelte es wieder einige gehässige Kommentare von Fans, als nur eine Woche nach dem peinlichen Schauspiel von Sepang am Samstag im Sprint in Singapur wegen Regens schon wieder nichts ging. Die Rennleitung wartete über eine halbe Stunde lang zu, ehe das Wetter gut genug für die Intermediate-Reifen war. Der blaue Regen-Pirelli bleibt heuer ein Ladenhüter...
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