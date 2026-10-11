In den Städten wollen die F1-Stars nicht sprinten

Da hagelte es wieder einige gehässige Kommentare von Fans, als nur eine Woche nach dem peinlichen Schauspiel von Sepang am Samstag im Sprint in Singapur wegen Regens schon wieder nichts ging. Die Rennleitung wartete über eine halbe Stunde lang zu, ehe das Wetter gut genug für die Intermediate-Reifen war. Der blaue Regen-Pirelli bleibt heuer ein Ladenhüter...