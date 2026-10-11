Mit Attraktivität und Effizienz gegen den „Fluch“

Rapid geht am Sonntag mit einem Top-Angriff und viel Selbstvertrauen in den Kracher beim LASK. Allerdings laufen die Grünen dort schon über fünf Jahren einem Sieg nach. Bei Trainer Hoff Thorup und Sportchef Katzer herrscht aber große Zuversicht, dass man diesmal Zählbares mitnimmt.
Von den letzten zehn Matches beim LASK keines gewonnen, die letzten fünf samt 3:16-Torverhältnis verloren und vorige Saison setzte es in vier Duellen drei Niederlagen – sind die Linzer also Rapids Angstgegner?
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